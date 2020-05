Dune sarà impeccabile: Denis Villeneuve ha dedicato un anno allo sviluppo di un elemento

Confrontarsi con un maestro del cinema come David Lynch, non è assolutamente facile, ma Denis Villeneuve sembra pronto a dare il meglio di sé per il suo reboot di Dune, che sarà curato in ogni minimo dettaglio: prima di proseguire provate ad indovinare quale elemento ha richiesto un intero anno di preparazione!

Il capolavoro di Lynch, nonostante lui stesso abbia definito il suo Dune incompleto e rozzo, presenta moltissime elementi che lo hanno reso il cult fantascientifico che tutti conosciamo e tra loro un posto d'onore spetta agli enormi vermi delle sabbie, che da temibili nemici divengono preziosi alleati ed insolite "cavalcature" dei ribelli Fremen.

Ebbene, Denis Villeneuve ha lavorato incessantemente per ben 365 giorni per ottenere l'aspetto definitivo che le gigantesche creature avranno nel suo film:

"Abbiamo analizzato ogni singolo dettaglio che potesse rendere credibili queste bestie, dal colore della pelle al modo in cui spalancano la bocca, persino alla modalità con cui ingeriscono il cibo insieme alla sabbia. C'è voluto un anno di lavoro ed analisi per trovare una forma perfetta che sembrasse in qualche modo anche preistorica."

I colossi di Arrakis saranno quindi caratterizzati fin nella più invisibile delle pieghe e grazie anche alla maestria del regista nell'impiego degli effetti speciali, di cui ha dato già prova in Blade Runner 2049, il risultato finale si prospetta decisamente interessante.

Com'è stato recentemente rivelato da Jason Momoa, Dune di Villeneuve sarà un film ambizioso come pochi e solo nelle ultime ore abbiamo visto il protagonista Timotèe Chalament nei panni di Paul Atreides.