Dune è andato meglio o peggio di Justice League di Zack Snyder? I numeri di HBO Max

Denis Villeneuve è stato un successo al box office nel primo week-end di programmazione nei cinema nord-americani, al punto che secondo Variety Warner Bros. è pronta a dare via libera a Dune 2: ma come si è comportato il kolossal sci-fi su HBO Max?

Come saprete, infatti, esattamente come tutti gli altri film targati Warner Bros. in uscita nel 2021, anche Dune negli USA ha esordito contemporaneamente al cinema e sul servizio di streaming on demand di Warner Media, e secondo i primi dati raccolti da Samba TV è stato un successo anche sulla piattaforma: come mostrato dal tweet in calce all'articolo, Dune ha raccolto 1,9 milioni di visualizzazioni singole nel suo primo fine settimana di disponibilità su HBO Max, cifra che porta il kolossal di Denis Villeneuve di poco sopra a Justice League di Zack Snyder, che invece aveva raccolto 1,8 milioni di visualizzazioni nel suo weekend di apertura. Wonder Woman 1984 rimane in testa, con 2,2 milioni di visualizzazioni al debutto.

Tornando al botteghino, complessivamente Dune ha incassato $40,1 milioni nel suo weekend di apertura negli Stati Uniti, numeri probabilmente influenzati anche dalle numerose copie pirata che hanno invaso il web prima dell'uscita USA. In totale, il film ha raggiunto i $223 milioni.

Ricordiamo che Dune di Denis Villeneuve è il terzo adattamento del romanzo di Frank Herbert, preceduto da Dune di David Lynch del 1984 e dalla miniserie televisiva Dune uscita nei primi anni 2000.