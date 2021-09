Dune, guardate lo stupendo poster di Posuka Demizu, artista di The Promised Neverland

Posuka Demizu, l'illustratrice del famoso manga giapponese The Promised Neverland, ha realizzato un nuovo poster ufficiale per Dune, il blockbuster fantascientifico diretto da Denis Villeneuve remake del . Dune di David Lynch.

L'artista manga giapponese, Posuka Demizu, ha recentemente creato un epico poster in stile anime per l'uscita giapponese di Dune, prevista per il prossimo 15 ottobre in Giappone: l'illustrazione, come potete vedere nel post in calce all'articolo, è stata ripresa dall'account ufficiale della Warner Bros. e mostra i personaggi principali del film su Arrakis con l'iconico verme della sabbia sullo sfondo. Lo stesso Villeneuve si è detto "veramente colpito" dal poster promozionale, dichiarando: "C'è qualcosa di così speciale nel saper usare la gravitas in un modo così dinamico per migliorare tutto il disegno. Penso che sia molto bello e molto poetico...è molto significativo per me che altri artisti possano trarre ispirazione dal mio lavoro e incorporarlo nella propria arte. Lo considero un bellissimo regalo."

Ricordiamo che in Italia Dune è già disponibile e sta conquistando il botteghino: il cast all-star include stelle Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, David Dastmalchian e Javier Bardem.

