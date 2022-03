Dune: guardate Hans Zimmer mentre esegue live la soundtrack, il video è da brividi!

Warner Bros. Pictures ha diffuso in streaming un video in cui vediamo Hans Zimmer e il suo formidabile gruppo di artisti riproporre dal vivo la soundtrack di Dune, composta dal musicista e candidata al Premio Oscar 2022 nella categoria miglior colonna sonora. Dopo Blade Runner 2049 si tratta di un'altro prestigioso lavoro insieme a Villeneuve.

Nel video in questione possiamo ascoltare la versione live della soundtrack di Dune eseguita sul palco da Hans Zimmer e dal suo gruppo mentre dietro di loro su uno schermo scorrono le immagini più importanti del sensazionale adattamento cinematografico di Denis Villeneuve. Potete ascoltarla in tutta la sua potenza nel video posto in alto su questa pagina.

Nel frattempo, Villeneuve ha confermato che la sceneggiatura di Dune Parte Due è pronta e che questa a quanto pare riserverà un ruolo maggiore per Zendaya. "Per Zendaya, vi dico solo che che la prima parte era una promessa. So che l'abbiamo vista di sfuggita nella prima parte, ma nella seconda avrà un ruolo importante. Seguiremo Timothée e Zendaya nelle loro avventure nel deserto. Questa è la cosa più eccitante per me nel tornare ad Arrakis, passare di nuovo del tempo con quei personaggi", ha dichiarato il regista.

Una notizia ottima non solo per i fan, ma anche per la stessa Zendaya, che ha recentemente ammesso di essersi divertita molto sul set di Dune. "Non volevo andar via [da quel set]" ha raccontato l'attrice. "Denis è stato molto caloroso e c'era un che di familiare nel modo in cui mi hanno fatto sentire quando sono arrivata. Sono stata accolta dalla troupe e dal cast, erano tutti erano talmente adorabili con me. Denis è molto attento ai dettagli e premuroso; ogni domanda che gli facevo, era legata a qualcosa a cui lui aveva già pensato. Aveva una risposta per ogni cosa, quindi sono stata in grado di parlare con lui e sviluppare Chani molto velocemente. Sono diventata molto amica [anche] con Timothée".