Dune, quanto hanno guadagnato gli attori? Ecco i loro cachet

Quasi due settimane fa veniva annunciato l'arrivo di un capitolo 2 di Dune. Villeneuve non ha mai fatto mistero della sua volontà dirigere un secondo film, e adesso si parla anche di una possibiletrilogia di Dune. La Warner Bros dovrà fare i suoi calcoli e decidere. Nel frattempo ci chiediamo: quanto hanno guadagnato gli attori per il primo film?

Il cast della Parte Uno è formato da attori di alto livello, tra cui spicca Timothée Chalamet, che interpreta il protagonista Paul Atreides. E' chiaro che il cachet più alto sarebbe proprio il suo. Chalamet è infatti presente nella maggior parte delle scene di Dune, ed è il volto della saga. Per portare sulle spalle questa responsabilità, secondo quanto sappiamo l'attore ha ottenuto circa 2.2 milioni di dollari, una cifra moderata se paragonata a quella percepita da altre star del grande schermo in pellicole differenti.

Subito dopo di lui ci sono Jason Momoa, che ha vestito i panni del fidato Duncan Idaho, e Dave Bautista che nel film era Glossu Rabban. I due hanno percepito circa 2 milioni di dollari, numeri piuttosto importanti considerando che il protagonista ha guadagnato non molto di meno.

Per quanto riguarda Oscar Isaac, interprete del padre di Paul, Duke Leto Atreides, scendiamo decisamente. Infatti il suo stipendio si aggira intorno ai 400,000 dollari, una cifra che stupisce considerando la grande fama dell'attore, ma che sembra giustificata dal suo ruolo nel film. A superare il suo cachet è Rebecca Ferguson, che in Dune veste i panni di Lady Jessica, per il quale ha percepito 500,000 dollari.

La Chani di Zendaya, che in questa pellicola ha avuto un ruolo marginale, le ha fatto ottenere un cachet di 300,000 dollari. Potrebbero sembrare molti, ma in verità sono una promessa: che vedremo molto più di lei nei prossimi film. C'è poi il temibile Barone Vladimir, che ha fatto guadagnare a Stellan Skarsgård ancora meno degli altri attori: 200,000 dollari.

