Dune, Greig Fraser spiega perché non è stata usata la stessa tecnologia di The Mandalorian

Inizialmente molti si erano chiesti se in Dune sarebbe stata utilizzata la rivoluzionaria tecnologia di The Mandalorian per simulare in tempo reale gli ambienti in cui i protagonisti si trovano. La risposta è poi arrivata un po' di tempo fa: no. A spiegare le motivazioni di questa scelta oggi è il DOP del film, Greig Fraser.

Fraser ha detto che le ragioni sono principalmente due: la prima riguarda il fatto che la tecnologia, chiamata StageCraft, era ancora in fase sperimentale quando si è girato Dune, e la seconda è che Villeneuve voleva quanta più autenticità possibile nel suo film. Dunque probabilmente anche se la tecnologia fosse stata perfetta avrebbe preferito girare in un deserto, perché come affermato da Fraser, niente è come la sensazione tattile di "quando hai davvero la sabbia in bocca".

Tuttavia il DOP, che ha lavorato sia su Dune sia su The Mandalorian, ha spiegato che il problema principale era nel fatto che si stava "ancora cercando di risolvere i bug nel sistema". Secondo lui infatti lo show di Disney+ ambientato nell'universo di Star Wars è stato un ottimo "un esercizio di pratica" per la tecnologia della Stagecraft.

A intervenire è stato anche il supervisore degli effetti visivi del film, Paul Lambert, che ha affermato di aver discusso circa il possibile uso di schermi a LED, ma alla fine si è deciso di evitarlo."Eravamo consapevoli del fatto che non avremmo potuto ottenere quella grande intensità di luce con uno schermo a LED", ha spiegato. Si è dunque lavorato in un modo diverso: la scenografa Patrice Vermette ha infatti optato utilizzato dei dipinti realizzati su tessuto opaco posti sul set, che sono stati poi sostituiti con CG.

Il risultato, ovviamente, è stato sorprendente, e lo sottolineano alcuni fan su Twitter: guardate in fondo all'articolo per scoprire con i vostri occhi gli effetti di Dune e i commenti.

Intanto Villeneuve racconta come ha dato vita a Dune in una featurette!