Dune e Godzilla vs Kong su HBO Max: Legendary pronta a sfidare Warner per la decisione

Secondo quanto riportato da Deadline, Legendary Pictures non è affatto contenta della decisione di Warner Bros. di pubblicare Dune e Godzilla vs Kong in contemporanea nelle sale e in streaming su HBO Max.

Fonti vicine al sito confermano infatti che la compagnia ha inviato o invierà entro oggi delle lettere legali a Warner per contestare il nuovo metodo di distribuzione. Stando al report, Legendary non ha ricevuto alcun avvertimento prima dello storico annuncio della settimana scorsa, che ricordiamo coinvolgerà tutte le uscite dello studio in arrivo nel 2021 compresi titoli quali Matrix 4, Space Jam: A New Legacy e The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

A quanto pare Legendary ha fornito il 75% dei circa 165 milioni spesi per la produzione di Dune, atteso adattamento del celebre romanzo di Frank Herbert diretto da Denis Villeneuve, e ha speso una cifra simile anche per il nuovo capitolo del MonsterVerse. Dopo la mossa di Warner, i dirigenti della compagnia sono preoccupati che spostare i film in streaming potrebbe compromettere la redditività a lungo termine di entrambi i franchise.

In attesa di un'eventuale risposta di Warner, vi ricordiamo che lo studio ha mostrato in queste ore proprio le prime immagini ufficiali di Godzilla vs Kong.