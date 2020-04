Dune: prima foto di Timothée Chalamet nel film di Villenueve

Non basta una foto a saziare l'immensa curiosità che ruota ormai da mesi attorno al Dune di Denis Villeneuve, ma nel caso in cui steste cercando un modo per aumentare a dismisura un hype già alle stelle eccovi serviti.

Poco fa è infatti stata rilasciata la prima foto ufficiale del film diretto dal regista di Arrival e Blade Runner 2049, attesissima trasposizione del primo libro del Ciclo di Dune di Frank Herbert e in uscita (salvo slittamenti dovuti alla situazione coronavirus) il prossimo dicembre.

Nella foto vediamo Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, rampollo della famiglia Atreides in procinto di trasferirsi sul pianeta Arrakis per supervisionare l'estrazione di una preziosissima sostanza chiamata Melange, di fondamentale importanza per l'intera società galattica. Paul, convinto di avere tempo per imparare dal padre ad esercitare il suo ruolo di leader, si ritroverà invece catapultato in un mondo colmo di inimmaginabili pericoli ai quali neanche la sua potente famiglia sarà in grado di far fronte.

Chalamet è parte di un cast stellare che comprende Oscar Isaac, Zendaya, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Stellan Skarskgard, Charlotte Rampling e Dave Bautista. Nei mesi scorsi, era addirittura scattato un paragone tra questo Dune di Villeneuve e Il Signore degli Anelli di Peter Jackson; Kyle MacLachlan, protagonista della prima trasposizione del romanzo firmata da David Lynch, si è detto impaziente di poter vedere il nuovo Dune.