Dune vola al box office: superati i 100 milioni negli USA!

Denis Villeneuve promette grandi cose per Dune 2, il cui arrivo è stato recentemente confermato. Nel frattempo il primo è ancora in sala, dove continua ad attirare tantissimi spettatori. Negli USA, ieri, durante il Thanksgiving day, sono stati superati i 100 milioni di dollari al botteghino nazionale.

400K dollari i soldi guadagnati ieri, che hanno portato il totale degli incassi al box office statunitense a 100,1 milioni di dollari. Una cifra incredibile, che viene quadruplicata se vengono considerati i guadagni a livello mondiale: 400 milioni di dollari il totale fino ad ora.

Sicuramente un grande successo per la Warner Bros, anche se sicuramente la strategia di distribuzione iniziale che coinvolgeva anche HBO Max ha fatto perdere molti potenziali spettatori nel primo mese. Infatti, nei suoi primi 31 giorni, Dune era in contemporanea sia in sala sia su HBO Max, strategia che in un primo momento infastidì molto Villeneuve. Il regista, infatti, scrisse una colonna su Variety al riguardo: "Con questa decisione AT&T ha dirottato uno degli studi più rispettabili e importanti nella storia del cinema. Non c'è alcun amore per il cinema, né per il pubblico qui" ha esordito, aggiungendo che a suo parere "lo streaming e basta non può sostenere l'intera industria cinematografica come la conoscevamo prima del COVID. Lo streaming può produrreottimi contenuti, ma di certo non film della portata e delle dimensioni di Dune. La decisione della Warner Bros. indica che Dune non avrà la possibilità di esibirsi a pieno finanziariamente e la pirateria alla fine trionferà. La Warner Bros. potrebbe aver in questo modo ucciso il franchise di Dune."

La situazione è stata poi chiarita con la casa di produzione, che ha anche annunciato un sequel di Dune. Il film è attualmente in sala, in 1312 cinema negli USA, dove ci si aspetta, nel fine settimana del Ringraziamento, un incasso totale di $ 2,26 milioni in tre giorni e $ 3,2 milioni da mercoledì, che porterà il suo totale USA / Canada a 102,4 milioni di dollari entro domenica.