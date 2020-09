Dune, il film di Villeneuve si mostra nel primo spot TV

Alzi la mano chi non sta più nella pelle: l'attesa per Dune si fa sempre più estenuante man mano che ci avviciniamo all'uscita del film di Denis Villeneuve, e le spettacolari immagini viste nel trailer recentemente rilasciato non hanno fatto altro che aumentare un hype già a livelli stratosferici.

Nel trailer di Dune, d'altronde, abbiamo visto praticamente tutto ciò che potessimo desiderare: ci sono le battaglie, ci sono i dissidi interiori del nostro Paul e degli accenni al suo rapporto con Chani, c'è una fugace apparizione del barone Vladimir Harkonnen, c'è il deserto e soprattutto c'è lui... il Verme delle Sabbie, probabilmente l'elemento più atteso di questa nuova trasposizione del romanzo di Frank Herbert.

Il primo spot TV del film di Villeneuve riassume dunque tutto quanto visto nel trailer e lo fa permettendoci inoltre di ascoltare nuovamente la splendida rivisitazione targata Hans Zimmer di Eclipse dei Pink Floyd. Certo, nel breve filmato non possiamo ammirare il Sandworm in tutto il suo splendore... Ma per chi volesse una veloce panoramica di ciò che sarà Dune, lo spot risulterà sicuramente piuttosto funzionale!

Non tutti, comunque, sono rimasti colpiti dalle prime immagini del film di Villeneuve: secondo Alejandro Jodorowski questo Dune sarà troppo prevedibile come tutte le grandi produzioni; scopriamo, nel frattempo, tutti i dettagli della splendida colonna sonora di Dune.