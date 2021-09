Dune: il film con Timothée Chalamet e Zendaya nasconde una scena segreta post-credit?

Dune è in programmazione nei cinema italiani da questa settimana, e molti si chiedono: il film con Timothée Chalamet e Zendaya nasconde una scena post-credit?

La risposta è no, gli spettatori non troveranno alcuna scena segreta al termine dei titoli di coda di Dune, nonostante il finale improvviso e bruscamente troncato del film faccia immediatamente pensare ad un eventuale proseguo della storia di Paul Atreides e del pianeta Arrakis. Infatti, il regista Denis Villeneuve e Warner Bros. hanno tutta l'intenzione di realizzare Dune: Parte 2, ma come al solito nel business del cinema la 'luce verde' per il progetto arriverà solo se il primo capitolo otterrà il giusto successo, tra gli incassi in sala e soprattutto le visualizzazioni sul servizio di streaming on demand HBO Max: come per tutti i film Warner Bros. del 2021, infatti, anche Dune negli Stati Uniti uscirà in contemporanea tra sala e piattaforma streaming, con una data di lancio fissata per il 16 ottobre prossimo, praticamente con un mese di ritardo rispetto all'Italia e ad altri mercati.

Ricordiamo inoltre che WarnerMedia, tramite la piattaforma di streaming on demand HBO Max, sta lavorando anche ad una serie tv spin-off intitolata Dune: The Sisterhood, che si concentrerà sul misterioso ordine delle Bene Gesserit, le 'streghe' dalle incredibili capacità fisiche e psichiche che muovono nell'ombra tra le politiche feudali e gli intrighi dell'Impero.

