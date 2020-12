Dune, il film di Denis Villeneuve riceve un PG-13 per 'violenza a materiale disturbante'

È Comicbook.com a informarci che l'attesissimo Dune di Denis Villeneuve, primo capitolo di un nuovo adattamento cinematografico in due parti (e una seri TV) dell'omonimo romanzo di Frank Herbert, uscirà nelle sale cinematografiche (e su HBO Max) con un bollino PG-13 a causa "di violenza esplicita e momenti disturbanti".

Per la precisione, nella decisione della commissione, è presenta la motivazione relativa a "sequenze di forte violenza fisica e psicologica, alcune immagini inquietanti e diverso materiali suggestivo al limite del disturbante". Questo non renderebbe adatto Dune a essere un film per famiglie, ma la cosa era chiara già dal primo trailer ufficiale.



Ricordiamo che il remake di Dune di Denis Villeneuve vanta un cast gigantesco che include anche Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem. Dopo la seconda ondata di contagi da coronavirus, Dune è stato posticipato di un intero anno, con un'uscita ora prevista nelle sale e in streaming il 1° ottobre 2021.

Quali sono le vostre aspettative sul film? Ditecelo come sempre nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Kyle McLachlan su Dune di Denis Villeneuve.



