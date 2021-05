Dune, il film di Denis Villeneuve esordirà al Festival di Venezia?

Il Dune di Denis Villeneuve è stato uno dei grandi assenti di quest'anno: il film con Timothée Chalamet e Zendaya è stato rinviato come molte altre produzioni a causa dello scoppio della pandemia e, pur essendo già stata fissata una nuova data per l'esordio, non è ancora chiaro quale festival potrà ospitarne l'anteprima.

Mentre Dave Bautista continua ad alzare le aspettative su Dune, dunque, cominciano ad arrivare notizie piuttosto interessanti anche in tal senso: secondo alcune voci, infatti, il Festival di Venezia 2021 potrebbe tenersi in presenza ospitando, udite udite, proprio la prima proiezione dell'attesissimo film di Denis Villeneuve.

Al momento si tratta di sole voci: dall'organizzazione non sono ancora giunte conferme ufficiali, ma non è assolutamente da escludere che, nell'ottica di una graduale ma costante ripresa, anche Venezia 2021 possa finalmente ospitare pubblico e giornalisti in sala. Quale modo migliore di dar loro il bentornato, dunque, se non l'accogliergli con quello che promette di essere uno dei film-evento della prossima stagione cinematografica?

A questo punto non ci resta che sperare che le cose vadano per il verso giusto: l'uscita di Dune, intanto, è fissata per la seconda metà di quest'anno, con rapporti di forza ancora poco chiari tra la sala e lo streaming. Ecco, nel frattempo, cos'ha detto Stellan Skarsgard sul suo Barone Harkonnen.