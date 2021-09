Dune, a quanti film potrebbe arrivare la saga? I piani di Denis Villeneuve

Dune, il film di Denis Villeneuve tratto dal romanzo di Frank Herbert, è approdato al cinema il 16 Settembre e ha già riscosso un grande successo. Strepitoso l'incasso di Dune nel suo primo giorno in sala, a tal punto da portare il regista a fare dichiarazioni circa un eventuale attesissimo seguito. Quanti film potrebbero arrivare di Dune?

Considerando che il romanzo può essere diviso in due parti, e che esiste un vero e proprio Ciclo di Dune a opera dello stesso Herbert, di materiale ce ne sarebbe a sufficienza davvero per un lunghissimo periodo. Tuttavia Denis Villeneuve per il momento ha parlato "solo" di tre film, che andrebbero dunque a completare la storia divisa in due parti a cui verrebbe aggiunto anche un'altra.

Recentemente, nel corso di un'intervista a CBC Radio Canada, il regista ha dichiarato di essere al lavoro sulla Parte Due già da un po' di tempo, e prevede di dare inizio alla produzione del sequel nell'autunno 2022, portandolo probabilmente sui nostri schermi nel 2023. E, probabilmente, la successiva trilogia potrebbe essere realizzata adattando il secondo romanzo di Herbert, Dune Messiah.

Villeneuve ha dichiarato di non aver pensato oltre la trilogia. Ma la verità è che resta sempre aperto a nuove idee e stimoli, dunque chissà. Intanto i fan si godono il primo film, attualmente al cinema, mentre aspettano con impazienza il secondo che quasi sicuramente arriverà.

E, se avete già visto la pellicola al cinema, vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato nella nostra recensione di Dune.