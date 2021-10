Dune, i fan prendono in giro il personaggio di Jason Momoa: interviene Denis Villeneuve

Jason Momoa ha inserito un easter egg di Dune dedicato al figlio, ma i fan di Dune hanno iniziato a prendere in giro il suo personaggio, chiamato Duncan Idaho.

Da quando il film di Denis Villeneuve è uscito in America sia al cinema che sul servizio di streaming on demand HBO Max, infatti, basta digitare il nome Duncan Idaho su Google per ritrovarsi di fronte ad un muro di articoli dedicati a tutte le battute e le derisioni che i fan hanno indirizzato al nome del personaggio interpretato da Jason Momoa: se avete visto il film, saprete che Duncan è il maestro di spada della Casa Atreides e una figura di mentore essenziale per il protagonista Paul (Timothee Chalamet), ma allo stesso tempo il suo cognome è un riferimento ad uno degli Stati degli Stati Uniti d'America.

A Villeneuve è stato finalmente chiesto un parere sul nome di Duncan Idaho in un'intervista con Vulture, e il regista ha spiegato: "Personalmente, amo davvero tanto quel nome! Adoro il fatto che Frank Herbert nel suo romanzo abbia inserito alcuni riferimenti alla cultura terrestre. Ci sono forti legami con la religione cattolica, e tanti elementi culturali legati alle regioni mediorientali. Si tratta di indizi, forse, che queste persone in un remoto passato abitavano sulla Terra, e poi si sono espanse nella galassia. E 'Duncan Idaho' è un nome che sa di terrestre! Quindi, personalmente, mi piace. Anzi, penso sinceramente che sia il nome migliore".

E voi, cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti, scoprite il preciso minutaggio di Zendaya in Dune.