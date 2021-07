Dune, i fan impazziti per la barba di Oscar Isaac: 'Merita l'Oscar'

L'hype per Dune cresce di ora in ora: il film di Denis Villeneuve uscirà in Italia il prossimo settembre e, con l'avvicinarsi del momento del debutto, i fan sono sempre più propensi a fare le pulci ad ogni sprazzo di materiale rilasciato finora. Nelle ultime ore, ad esempio, in molti si sono concentrati su un dettaglio in particolare.

L'uscita del nuovo, spettacolare trailer di Dune ci ha infatti consentito di dare uno sguardo più approfondito a quei personaggi che già avevamo intravisto nelle immagini ufficiali e nel precedente trailer, tra cui il Duca Leto interpretato da Oscar Isaac la cui barba, a quanto pare, è stata ritenuta un valido argomento di discussione da un po' di fan attivi sui social.

"Dune sembra visivamente pazzesco, e non solo perché c'è Oscar Isaac con la barba", "Dune sarà incredibile. La barba di Oscar Isaac meriterebbe di essere candidata agli Oscar per conto suo" si legge in alcuni post, mentre qualcun altro non manca di osservare: "Complimenti a tutti coloro che hanno scoperto solo oggi di essere attratti da Oscar Isaac".

Insomma, una vera e propria follia collettiva per quello che si preannuncia essere uno degli elementi distintivi del film! In attesa dell'esordio dell'opera di Denis Villeneuve, intanto, vi ricordiamo che Dune verrà presentato a Venezia in anteprima.