Dune, quanto è estesa la parte di Zendaya? Vi sveliamo il minutaggio preciso

Dopo l'uscita nelle sale americane del film di Denis Villeneuve, anche gli spettatori statunitensi si sono accorti che in Dune la parte di Zendaya è davvero minuscola sul grande schermo e che come già annunciato dal regista ne vedremo molto di più nella seconda parte del kolossal. Ma a quanto ammonta effettivamente il minutaglie dell'attrice?

Con l'annuncio della seconda parte di Dune sappiamo adesso che rivedremo il personaggio di Zendaya per molto più screen time che nella prima parte, anzi era stato lo stesso Villeneuve a dichiarare che Zendaya sarebbe stata centrale in Dune 2. Adesso invece occupiamoci di quanto screen time ha avuto l'attrice di Euphoria e Spider-Man: Far From Home nella prima parte di Dune, quella che sta conquistando il cuore degli appassionati di fantascienza e sta ottenendo ottimi risultati al botteghino di tutto il mondo.

Stando a quanto calcolato, il personaggio di Zendaya appare per soli sette minuti in Dune nel suo complesso. Ovviamente, dividendo il film in due parti distinte non si poteva dare troppo spazio al personaggio di Chani, che ovviamente ha un ruolo considerevole nella seconda parte della storia con il processo di convincimento del protagonista Paul Atreides, interpretato da Timothee Chalamet. Chani invece sarà centrale in Dune - Part Two.

Villeneuve aveva svelato questa informazione durante un'intervista concessa alla rivista nostrana Il Venerdì di Repubblica, dichiarando: "Non vedo l'ora di girare la seconda parte di Dune per far tornare insieme a Timothée Chalamet e Zendaya. Per il momento posso solo dire che nel prossimo capitolo Zendaya sarà la protagonista della storia."

