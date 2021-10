Dune esordisce negli USA come il miglior incasso di Denis Villeneuve: il sequel è certo?

La Warner Bros. sembra intenzionata a dare via libera al sequel di Dune indipendentemente dagli incassi, considerando il 2021 come un anno di transizione anche per via dell'esperimento tra uscita al cinema e in streaming con HBO Max, ma gli incassi per una volta giocano a favore di Denis Villeneuve.

Dopo il fiasco totale con Blade Runner 2049, infatti, il regista canadese si è riscattato con il suo adattamento del romanzo di Frank Herbert: nella giornata di venerdì infatti Dune ha incassato $ 17,5 milioni da 4.125 sale in Nord-America, e adesso le stime del settore prevedono che l'epopea fantascientifica aprirà con un primo weekend da $39 milioni. La cifra non solo supererebbe con slancio i $32,8 milioni di dollari dell'ultimo film di Villeneuve, il già citato Blade Runner 2049, ma siglerebbe anche il miglior weekend di apertura per la Warner Bros. nel 2021 per tutti i film usciti contemporaneamente nelle sale e sul servizio di streaming on demand HBO Max (il record precedente è stato fissato da Godzilla vs. Kong, che a marzo aveva incassato $31,7 milioni di dollari).

Insomma, in attesa dei numeri ufficiali che arriveranno tra domenica e lunedì, sembrerebbe in arrivo una piccola grande rivincita per Denis Villeneuve, che nonostante il mercato post-pandemia con Dune è riuscito a superare il sé stesso di Blade Runner 2049.

Nel frattempo, in una nuova intervista l'autore ha spiegato perché Dune non ha una scena post credit.