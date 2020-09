Dune, l'esercito di Harkonnen nell'impressionante nuova foto del film di Denis Villeneuve

Con l'uscita del primo trailer di Dune ufficializzata per il 9 settembre, il nuovo sci-fi della Warner Bros. diretto da Denis Villeneuve è tornato a mostrarsi con una clamorosa immagine inedita, che come al solito potete gustarvi all'interno dell'articolo.

Dopo le due foto dedicate a Oscar Isaac e Jason Momoa, infatti, Empire Magazine ha diramato in esclusiva anche un nuovo fotogramma dell'attesissimo blockbuster: come potete vedere in basso, l'immagine consiste in un campo lunghissimo sul vasto esercito di Harkonnen, e a differenza delle foto dedicate ai tantissimi protagonisti del film questa è la prima volta che l'opera di Villeneuve ci offre un'anticipazione sulla sua vastità di scala.

E, almeno a giudicare dalla foto promozionale, sembra che i fan ne vedranno delle belle. Quali sono le vostre aspettative per il remake di Dune? Ditecelo come al solito nell'apposita sezione dei commenti che trovate in basso.

Ricordiamo che il Dune diretto da Denis Villeneuve sarà diviso in due parti e vanterà un cast gigantesco che include Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Nonostante la pandemia, l'uscita è ancora prevista nelle sale il prossimo 18 dicembre. Per altri approfondimenti ecco cosa ne pensa Denis Villeneuve del film originale di David Lynch.