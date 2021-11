Dune: le escursioni nel deserto di Jason Momoa sono finite nel film di Villeneuve!

Nel corso di una recente intervista Jason Momoa ha svelato ulteriori segreti del dietro le quinte della lavorazione di Dune, rivelando anche come alcune delle sue escursioni sul set della pellicola fantascientifica in mezzo al deserto sono finite per essere incluse nel montaggio finale di Denis Villeneuve. Ecco come è andata!

"Sono andato in giro per il deserto con alcuni amici solo per avere la sensazione di cosa si provasse a stare lì, di percepire Arrakis, abbiamo girato dalle 11 alle 3, in piena mezza giornata e in diversi posti e in cima ad alcune montagne. Lo abbiamo mostrato a Denis ed era così entusiasta che il giorno dopo non mi hanno lasciato andare. Così siamo andati in giro insieme a lui e Greg Fraiser per girare qualcosa di semplice e quello è finito per essere poi nel film; è stato divertente e anche per Denis, che sapeva esattamente quello che cercava. E poi avere quel pizzico di libertà è rigenerante perché non importa quante volte finisci a terra, ti basta bere un po' e rimetterti in piedi", ha raccontato Momoa.

Con l'arrivo di Dune on demand in Italia, Denis Villeneuve ha risposto a chi in questo momento lo sta paragonando a Christopher Nolan:

"So che molti citano me e Christopher Nolan quando si parla di alcuni dei più grandi registi viventi. Quello che dirò al riguardo è che sono un grande fan del lavoro di Chris, è un vero maestro, ed è per questo che non mi considero al suo stesso livello. Non si tratta di falsa modestia, e sto pesando bene le parole: è solo che mi piace pensare che sto ancora imparando il mestiere e che ogni nuovo film rappresenta un'esperienza di apprendimento. Se un giorno dovessi arrivare a sentirmi in totale controllo dell'arte e in grado di padroneggiare tutti gli strumenti al meglio, forse allora avrei il diritto di essere chiamato un maestro, ma al momento non mi sembra il caso. Sto ancora imparando! Penso che Chris sia un maestro contemporaneo, perché con ogni nuovo film alza un po' di più l'asticella. E' un bellissimo complimento essere associato ad un regista di quel calibro, ma non condivido il paragone francamente".

Nel frattempo di avere maggiori notizie su Dune - Part Two, vi lasciamo alla nostra recensione di Dune.