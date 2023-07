Dune: Parte Due rinviato al 2024? Warner ci sta pensando, a rischio anche Aquaman 2

E' arrivata la notizia che tutti temevano: secondo quanto riportato da Variety, infatti, Warner Bros Discovery sta considerando l'idea di rinviare Dune: Parte Due al 2024, e il motivo non potrebbe essere più semplice.

Dopo aver cancellato il panel di Godzilla x Kong al Comic-Con 2023 e annullato quello di Dune, Warner continua a guardare con preoccupazione agli scioperi del sindacato degli attori e degli sceneggiatori, scioperi che avevano promesso di mettere in ginocchio Hollywood e che ben presto potrebbero riuscire nel loro intento: dopo aver costretto all'interruzione tantissime produzioni attualmente in corso, adesso le proteste rischiano di minare anche l'uscita dei film già pronti, dato che - come forse saprete - chi aderisce agli scioperi non può partecipare agli eventi promozionali organizzati dagli studios.

Proprio per questo motivo, secondo Variety, Warner Bros. potrebbe rinviare Dune: Parte Due, e con esso anche il cinecomix DC Studios Aquaman and the Lost Kingdom e The Color Purple, al 2024, così da attendere la fine degli scioperi e poter avere a disposizione i propri talent per sponsorizzarli: attualmente una precisione non è ancora stata presa, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Dune 2 potrebbe essere solo il capitolo centrale di una chiacchierata trilogia cinematografica su Paul Atreides.