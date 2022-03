Dune: Parte Due, il regista Denis Villeneuve comunica : 'La sceneggiatura è pronta'

Sono decisamente giorni caldi per il sequel di Dune, infatti, ricapitolando, dopo che in questi giorni è stato riportato che Florence Pugh è in trattativa per Dune 2 e che Villeneuve si è detto speranzoso per la realizzazione di Dune: Parte Tre, l'autore canadese è tornato ad aggiornarci sullo stato di lavorazione del suo attesissimo film.

Nello specifico, Villeneuve ha affermato che il copione è sostanzialmente finito, anche se, ovviamente, durante le riprese potrebbero arrivare dei cambiamenti. Qui di seguito potete leggere nel dettaglio la dichiarazione del regista: "La sceneggiatura è quasi del tutto pronta, ma è sempre un lavoro in divenire. Sarà un work in progress fino alla final cut, ma posso dire di essere soddisfatto. Adesso ho un copione tra le mani e ci stiamo preparando alle riprese".

Villenueve ha poi proseguito, parlando delle ambizioni e delle aspettative intorno al film, nonché della pressione che sta vivendo per questo attesissimo seguito. In particolare, afferma che è cruciale chiudere in modo appropriato le questioni lasciate in sospeso dal primo film.

Ecco nel dettaglio le sue parole in tal merito: "Per il primo Dune si trattava di introdurre al meglio l'ambientazione e fare in modo che il film venisse apprezzato. Ora dobbiamo assicurarci di chiudere al meglio la storia del primo libro e le premesse del primo film, perciò sì, direi che c'è già molta più pressione per il secondo film".

Infatti, vi ricordiamo che il primo film di Dune tratta solo della metà del primo libro della leggendaria saga di Frank Herbert, sarà dunque compito del sequel completare il racconto, troncato dal finale della prima parte.

Infine, vi ricordiamo che, come riportato nei recenti aggiornamenti di Villeneuve su Dune: Parte 2, l'inizio delle riprese è previsto entro la fine dell'estate, mentre la data d'uscita è stata fissata per l'autunno del 2023.