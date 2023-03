Dune: Parte Due, brutte notizie per Venezia: il sequel salterà il Festival del Lido?

Dune: Parte Uno di Denis Villeneuve fu accolto con una standing ovation di otto minuti alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2021, ma a quanto pare Dune: Parte Due non avrà modo di concedere il bis ai frequentatori del Lido di Venezia.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore, infatti, dato che l'80esima Mostra del cinema di Venezia di quest'anno si svolgerà dal 30 agosto al 9 settembre, Warner Bros non porterà il sequel all-star sul tappeto rosso: la decisione - che, specifichiamo, non è ancora ufficiale ma trapelata da voci di corridoio - è dovuta al fatto che Dune: Parte Due uscirà il 3 novembre, una data troppo distante rispetto al festival veneziano.

Secondo Deadline, comunque, Dune 2 potrebbe esordire in un altro festival di prestigio, più adatto alle tempistiche della sua uscita nelle sale: il candidato numero uno è il 61esimo New York Film Festival, che si terrà nella Grande Mela dal 29 settembre al 15 ottobre, appena due settimane prima rispetto alla distribuzione ufficiale del film Warner Bros. Da notare comunque che nel 2021 Dune uscì al cinema il 22 ottobre, dunque oltre un mese e mezzo dopo il debutto a Venezia: evidentemente per questo sequel, che si preannuncia ancora più grande e maestoso (per Dave Bautista Dune Parte Uno è stata solo un'introduzione al 'vero film', il secondo episodio), lo studio vuole ridurre il gap tra le proiezioni da festival e quelle pubbliche.

Ricordiamo che le riprese di Dune 2 sono finite a dicembre scorso: tra i fan cresce l'attesa per un primo trailer...