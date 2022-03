Dune Parte Due: Austin Butler in trattativa per il ruolo di Rautha nel film

Il nuovo cast del film diretto da Denise Villaneuve inizia a prendere forma: dopo Florence Pugh, in trattativa per un ruolo in Dune 2, anche Austin Butler potrebbe prendere parte al progetto nei panni di Feyd-Rautha.

La star di Elvis dovrebbe vestire i panni di Rautha, precedentemente interpretato da Sting nel film di David Lynch del 1984. Il personaggio è tra i preferiti dai fan del romanzo di Frank Herbert e dovrebbe svolgere un ruolo importante nella seconda parte. Nel romanzo, è il nipote più giovane ed erede del barone Vladimir Harkonnen, ed è raffigurato come crudele e astuto, tanto quanto suo zio.

Dopo aver recitato in C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino nei panni di Tex, Butler è diventato una delle stelle nascenti più ricercate della città, ed è stato scelto da Baz Luhrmann per interpretare Elvis Presley nel biopic in arrivo a giugno. Inoltre, l'attore farà parte del cast principale della nuova serie Band of Brothers Masters of Air per Apple.

Ad ora, Warner Bros e Legendary non hanno nè confermato nè smentito la notizia. La produzione del film dovrebbe iniziare in autunno e l'uscita negli Stati Uniti è prevista per il 20 ottobre 2023. Il logo e il titolo di Dune 2 sono stati da poco svelati.