Dune, ecco il Doctor Wellington Yueh nella nuova immagine del film di Denis Villeneuve

Dopo la scorpacciata di immagini in anteprima di Dune con Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin e tutti gli altri, nonché una foto con focus sul personaggio della meravigliosa Zendaya, ecco che il film di Denis Villeneuve svela un nuovo protagonista.

Trattasi del dottor Wellington Yueh, che nel romanzo originale di Frank Herbert è il medico di fiducia della Casata Atreides: ha un ruolo relativamente piccolo - è stato condizionato in modo da non poter infliggere danni - ma molto importante nel contesto generale della storia, e nella foto che potete trovare in calce all'articolo lo vediamo per la prima volta col volto di Chang Chen, grande attore taiwanese famoso per le parti in A Brighter Summer Day di Edward Yang, La Tigre e il Dragone di Ang Lee, Happy Together di Wong Kar-wai e The Assassin di Hou Hsiao-hsien.

Noto collaboratore di Hsiao-hsien e Kar-wai, coi quali ha lavorato anche 2046, Eros, The Grandmaster e Three Times, Chen è considerato uno dei migliori attori del cinema orientale moderno, e ha ottenuto riconoscimenti nella maggior parte delle sue industrie, dal Taiwan alla Cina. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche con John Woo (La Battaglia dei Tre Regni) e l'acclamato regista sud-coreano Kim Ki-duk (Il Soffio).

Quali sono le vostre aspettative per Dune? Come al solito, ditecelo nella sezione dei commenti.