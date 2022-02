Dune, Denise Villeneuve entusiasta delle nomination agli Oscar: 'Ancora non ci credo'

Nei giorni scorsi sono state rivelate le attesissime nomination per gli Oscar 2022 e tra queste spicca certamente Dune che ha ottenuto in totale ben 10 candidature. Denise Villeneuve, regista di questa straordinaria epopea sci-fi, non potrebbe esserne più entusiasta e in una recente intervista ha rivelato di non riuscire ancora a crederci.

Sebbene non abbia ottenuto la nomination come miglior regista, cosa che ha fatto infuriare a dir poco Josh Brolin, il 55enne canadese ha detto: "Francamente, se qualche mese fa mi avessero detto che avremmo preso parte alla corsa agli Oscar, che avremmo avuto una possibilità di portare a casa quel tipo di riconoscimento, non ti avrei creduto. È davvero commovente. Ancora non ci credo".

E sulla sua mancata nomination nella cinquina dei migliori registi ha aggiunto: "Se vieni nominato, chiaramente ne sei felice, è una cosa bellissima… Non do le cose per scontate e devo dire che sono profondamente soddisfatto per quello che abbiamo ottenuto".

Al di là delle possibili statuine che Villeneuve potrebbe portare a casa con la Warner Bros, il regista è già a lavoro per il sequel di Dune. Questo secondo capitolo sarà sicuramente più intenso del primo che è servito da introduzione alla presentazione di personaggi e ambientazioni nati dalla penne di Frank Herbert. Come pensate che finirà la corsa di Dune agli Oscar? Se vi va, diteci la vostra nei commenti.