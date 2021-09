Dune, Denis Villenuve rivela quale scena di Star Wars ha fornito ispirazione al suo film

Non è la prima volta che Denis Villeneuve parla dei legami tra Star Wars e Dune, ma questa volta il regista ha rivelato quale scena in particolare della saga di George Lucas ha ispirato in parte il nuovo adattamento dei romanzi di Frank Herbert.

Presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia, Dune ha conquistato publico e critica, e durante la mostra, Villeneuve ha rivelato anche una particolare ispirazione per il suo film, proveniente direttamente da Una Nuova Speranza.

"Quando vidi il primo Star Wars nel 1977, le mie scene preferite furono subito quelle che risultavano più naturali" ha raccontato il regista "Come la scena con i droidi a inizio film, c'era qualcosa di accattivante nella natura e nella sua forza".

"Sono cresciuto realizzando documentari in cui la natura è il tuo occhio più potente, ed è ciò che cerco di portare anche in Dune. Stranamente, ho provato a realizzare un film di fantascienza un po' come un documentario, utilizzando la natura in quanto potente alleato, invece che combattere contro di lei" ha poi continuato.

E a testimonianza di come Villeneuve abbia lavorato a stretto contatto con la natura possiamo ricordare ad esempio le estenuanti riprese del deserto di Abu Dhabi, come raccontava il protagonista di Dune Timothée Chalamet qualche tempo fa: "Ricordo che ero fuori dalla mia stanza già dalle 2 del mattino. A volte la temperatura durante le riprese era di 120 gradi Fahrenheit (circa 49 gradi Celsius). Se iniziava a fare troppo caldo, dovevamo fermarci. Non ricordo ora la temperatura esatta, ma oltre quella non puoi più lavorare. E in un certo senso, è stato utile indossare quei costumi e aver raggiunto quel livello di stanchezza".

Dune arriverà il 16 settembre al cinema.