Dune: Denis Villeneuve tagliò l'intro originale perché 'avrebbe bruciato tutto il budget'

Nel corso di una recente intervista concessa a IndieWire, lo sceneggiatore Premio Oscar Eric Roth ha svelato alcuni dietro le quinte circa la produzione della prima parte di Dune, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Frank Herbert portato sul grande schermo da Denis Villeneuve. Ecco cosa è stato costretto a tagliare il regista.

Dopo aver dichiarato di non essere un fan del romanzo di Dune, Roth ha anche parlato della pre-produzione del film e di come lui e Denis Villeneuve avessero in mente di girare un'intro al film molto più epica di quella poi vista sul grande schermo. Il motivo principale per cui il regista canadese cambiò i suoi piani? Beh, girare quel tipo di intro avrebbe prosciugato il budget, che non sarebbe quindi bastato per girare il resto della pellicola.

"Siccome sono un tipo avventuroso, ho iniziato il film con un'intro che doveva ricordare la Genesi - e Dio creò... - e il pubblico avrebbe pensato di vedere la nascita del pianeta Terra. Quando invece si trattava di Dune, con animali selvaggi e cose che non avete mai visto. Denis mi disse al riguardo: 'Questo è magnifico, ma adesso non possiamo permetterci il resto del film'".

Nonostante da queste parole si deduca che l'intro di Dune nei piani iniziali fosse dotata di un respiro molto più biblico, non possiamo certo lamentarci della imponente sequenza iniziale che alla fine è stata girata e inserita nella pellicola. Recentemente, lo stesso Villeneuve ha anticipato qualche dettaglio sulla trama di Dune - Parte Due.

"Verranno introdotti dei nuovi personaggi nella seconda parte. Fin dall'inizio avevo deciso di incentrare la prima parte su Paul Atreides e le Bene Gesserit, sul suo primo contatto con una cultura diversa. Nella seconda parte ci sarà molta più roba Harkonnen". Le riprese di Dune 2 inizieranno questa estate.

Su queste pagine potete leggere la recensione di Dune - Parte Uno.