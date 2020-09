Dune, Denis Villeneuve spoilera l'importanza di una scena nel trailer! Ecco cos'ha detto

A distanza di poche ore dall'uscita del primo trailer di Dune, Denis Villeneuve ha svelato come sia stata già svelata una scena molto importante del film proprio nel video che racchiude le prime sequenze della nuova trasposizione del romanzo di Frank Herbert. Si tratta di una scena che vede protagonista Paul Atreides (Timothée Chalamet).

La sequenza è quella in cui Paul sopravvive alle minacce psicologiche e fisiche di un test Bene Gesserit. Come viene spiegato nel trailer, Paul mette la mano in una scatola misteriosa come parte di un test della Reverenda Madre Gaius Helen Mohiam (Charlotte Rampling), che possiede un ago del Gom Jabbar appeso al collo. Nel trailer si descrive il test come 'semplice: togli la mano dalla scatola e muori', costringendo Paul a sopportarne il contenuto, per timore che Gaius lo uccida con l'ago nel caso tentasse di scappare.



Intervistato da Entertainment Weekly, Denis Villeneuve ha descritto questa scena come fondamentale perché mette alla prova una questione filosofica presentata da Frank Herbert nel romanzo:"La parte psicologica di Paul è più forte della parte animale?".

"Ad un certo punto della storia di Dune il cervello umano raggiungerà un livello di controllo in cui non esisteranno più computer in quell'universo, quindi il cervello è addestrato per essere in grado di fare calcoli folli e avere il controllo sul tuo corpo. Paul, avendo un po' di addestramento di Bene Gesserit, doveva essere messo alla prova per vedere se poteva usare questo potere per il bene dell'umanità" ha spiegato Villeneuve.

E la sua sopravvivenza avrà ripercussioni sulla trama di Dune:"Perché è qualcuno con un background genetico specifico, la Reverenda Madre si spinge un po' troppo oltre, è un test che sta incasinando il subconscio del soggetto. Andando così oltre, libera alcuni elementi della psiche di Paul, alcune cose che creeranno diversi problemi in seguito, è una scena molto importante".

Nel cast del film anche Rebecca Ferguson, Oscar Isaac e Josh Brolin.