Dune: Denis Villeneuve spiega perché non c'è una scena post-credits

Tutti si chiedono se ci sarà un sequel di Dune. Con grande probabilità il film avrà una Parte 2, però la domanda continua a tormentare i fan, anche a causa dell'assenza di una scena post-credits. Tuttavia è recentemente venuto fuori che il regista di Dune, Denis Villeneuve, semplicemente non ama le scene post-credits.

"Non mi piacciono le scene post-credits", ha dichiarato Villeneuve a NME in un'intervista. "C'è un'emozione finale molto specifica che stavo cercando con il fotogramma conclusivo [di Dune] e non voglio creare confusione. Quindi no, non uso scene post-credits. Non l'ho mai fatto e non lo farei mai".

Una risposta, la sua, che sicuramente rafforza le speranze del pubblico, che attendeva con impazienza di conoscere gli incassi di Dune al box office, con il timore che non siano abbastanza per un capitolo 2. Il CEO della Warner Bros, Sarnoff, ha però restituito tranquillità a tutti. "Se avremo un sequel di Dune? Se guardi il film e vedi come finisce penso che tu conosca più o meno la risposta a questa domanda." Ed effettivamente Dune: Parte 1 ha proprio l'aria di essere una pellicola introduttiva, che ci fa fare il nostro ingresso in un mondo che a quanto pare non lasceremo molto presto, dal momento che Villeneuve ha in programma di girare almeno altri due film.

Il regista ha anche chiarito che non esiste un Director's Cut, perché il Dune che possiamo vedere al cinema è già il suo montato finale. Adesso, per saperne di più sul sequel non ci resta che attendere.