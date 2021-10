Dune, Denis Villeneuve rivela: 'Ecco quando potrebbero iniziare le riprese del sequel'

Nel corso di una nuova intervista concessa all'Hollywood Reporter e ormai forte della consapevolezza che il suo Dune - Parte Due verrà realizzato, dopo l'approvazione di Warner e Legendary Pictures, Denis Villeneuve ha parlato della possibile data d'inizio delle riprese del sequel, dato che sappiamo arriverà al cinema nell'ottobre del 2023.

Ovviamente i lavori di pre-produzione devono ancora partire e lo stesso Villeneuve non è sicurissimo di quando inizieranno le riprese di Dune - Parte Due anche se ha provato lo stesso a definire un periodo. Incalzato se la produzione del sequel possa prendere il via già la prossima primavera, Villeneuve ha risposto: "No, è troppo presto. Abbiamo ancora un sacco di lavoro da fare. E' più probabile che inizieremo verso l'autunno e anche per quel periodo potrebbe essere ancora presto". Se la produzione non dovesse cominciare entro l'autunno allora difficilmente la data dell'ottobre 2023 potrà essere rispettata e si andrebbe a uno slittamento per il 2024.

Uscita negli USA il 22 ottobre scorso, la prima parte di Dune ha ottenuto un grande successo, insieme all’annuncio ufficiale è stato svelato anche un logo e il titolo Dune: Part Two, come potete vedere nella notizia che gli abbiamo dedicato. Legendary per l'occasione ha dichiarato: "Questo è solo l’inizio. Grazie a chi ha già visto Dune, ed a tutti quelli che andranno a vederlo nei prossimi giorni. Siamo entusiasti all’idea di continuare questo viaggio."

Inoltre, Villeneuve è intenzionato a dirigere Messia di Dune: "Ho sempre immaginato una storia in tre film, a dire il vero", ha detto il regista. "Non è che voglia dar vita ad un franchise, ma stiamo parlando di Dune e Dune è una storia enorme. Per renderle davvero onore sul grande schermo, penso servano almeno tre film. Sarebbe un sogno per me. In questo modo riusciremmo a seguire Paul Atreides lungo tutto il suo arco narrativo completo. Herbert ha scritto sei libri, e più ne scriveva, più diventava psichedelico. Quindi immagino che alcuni di loro non siano adatti al cinema, sarebbe forse impossibili adattarli. Ma se mai avrò la possibilità di fare Dune Messiah, mi considererei benedetto".