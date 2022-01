Dune, Denis Villeneuve rivela come ha dato vita al film nella nuova featurette

Denis Villeneuve ha dato vita al mondo di Dune, descritto da Frank Herbert nei suoi libri, in maniera magistrale regalando al pubblico un’esperienza visiva in sala indimenticabile. Il regista ha spiegato in una nuova featurette come ha costruito quell'universo e tutto il lungo processo di sviluppo affrontato per portare questa storia al cinema.

Intitolata "My Desert, My Dune", la featurette che potete vedere qui sopra ci svela di più dal dietro le quinte del film. Villeneuve afferma che "ci sono voluti anni per realizzare Dune perché è stata una sfida rispettare lo spirito del libro di Frank Herbert e portarlo sul grande schermo". Per ottenere il fantastico risultato, Villeneuve si è concentrato sulla progettazione di un mondo che sembrava vivo. “Forse la cosa più importante di tutte, è che volevo che il design si ispirasse alla natura. La luce, il vento, la polvere sembrano ambienti naturali”.

Inoltre, il direttore della fotografia Greig Fraser spiega anche come ha aiutato Villeneuve a costruire il mondo che desiderava: “Dal punto di vista del colore, Denis voleva che Arrakis fosse aspro e desolato". A testimonianza di quanto questo sia un progetto di passione per Villeneuve, il luogo principale per le riprese di Dune è stato scelto dal regista 10 anni prima della produzione del film, quando era in viaggio in Giordania. Come dice Villeneuve, quando ha visto per la prima volta il deserto rosso del Wadi Rum in Giordania, ha deciso che se avesse mai realizzato una versione di Dune, le formazioni rocciose di quel deserto sarebbero state il luogo perfetto per dare vita ad Arrakis.



Il successo di Dune ha già portato la Warner Bros. a dare il via libera al sequel Dune: Part 2, che riprenderà da dove si era interrotto il primo film e adatterà la seconda metà del romanzo di Herbert. Secondo gli ultimi rumors, le riprese della parte 2 inizieranno a luglio 2022, l'uscita è prevista nell'ottobre 2023.