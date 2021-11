Dune, Denis Villeneuve promette: 'La Parte 2 sarà più divertente e movimentata'

Non era un mistero il fatto che la Parte 1 di Dune sarebbe stata necessaria per introdurre ai fan un universo immenso e complesso come quello ideato da Frank Herbert, con tutte le criticità che ne conseguono: il film di Denis Villeneuve si è infatti preso i suoi tempi per svolgere al meglio il suo compito, attirandosi anche qualche critica.

Critiche che, oltre ad aver rappresentato una percentuale tutto sommato ignorabile delle recensioni ottenute dal film, non sono riuscite a privare Villeneuve del suo entusiasmo: il regista, che già si è detto pronto a trasporre anche il secondo libro di Dune, ha infatti promesso una Parte 2 molto più divertente e spettacolare della prima.

"Il primo film è stato un'introduzione a questo mondo, una delle sfide più importanti è stata quella di far sì che i fan riconoscessero quell'universo, le sue idee e la sua poetica, ma anche che la gente che non avesse mai sentito parlare del libro o che non l'avesse mai letto riuscisse a capire tutto. Il secondo film, ora che l'introduzione è stata fatta, sarà sicuramente più movimentato e cinematograficamente divertente da girare" sono state le parole di Villeneuve.

Avete apprezzato la prima parte del lavoro svolto dal regista di Arrival e Blade Runner 2049? Cosa vi aspettate da questo sequel? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quando potrebbero iniziare le riprese di Dune Parte 2.