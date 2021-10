Dune, Denis Villeneuve: 'Non paragonatemi a Christopher Nolan, non sono al suo livello'

Dopo aver lodato Tenet come un capolavoro, il regista canadese Denis Villeneuve è tornato ad esprimere la sua ammirazione per Christopher Nolan, considerato uno dei più importanti autori emersi dagli anni 2000 ad oggi.

Più o meno nello stesso periodo, mentre Nolan realizzava opere come Il cavaliere oscuro, Inception e Dunkirk, Villeneuve si faceva un nome con thriller ed epopee di fantascienza come Prisoners, Enemy, Sicario e Arrival, e in tempi più recenti il sequel Blade Runner 2049 e il remake di Dune. Tuttavia, mentre i fan si divertono a discutere i rispettivi meriti di uno o dell'altro regista, Denis Villeneuve non si considera al livello di Christopher Nolan. Non ancora, per lo meno.

In un'intervista rilascia all'Hollywood Reporter, il regista canadese ha dichiarato: "So che molti citano me e Christopher Nolan quando si parla di alcuni dei più grandi registi viventi. Quello che dirò al riguardo è che sono un grande fan del lavoro di Chris, è un vero maestro, ed è per questo che non mi considero al suo stesso livello. Non si tratta di falsa modestia, e sto pesando bene le parole: è solo che mi piace pensare che sto ancora imparando il mestiere e che ogni nuovo film rappresenta un'esperienza di apprendimento. Se un giorno dovessi arrivare a sentirmi in totale controllo dell'arte e in grado di padroneggiare tutti gli strumenti al meglio, forse allora avrei il diritto di essere chiamato un maestro, ma al momento non mi sembra il caso. Sto ancora imparando! Penso che Chris sia un maestro contemporaneo, perché con ogni nuovo film alza un po' di più l'asticella. E' un bellissimo complimento essere associato ad un regista di quel calibro, ma non condivido il paragone francamente".

Vi ricordiamo che Dune è disponibile on demand da oggi 29 ottobre in Italia, pronto per l'acquisto o il noleggio digitale sulle principali piattaforme.