Dune, Denis Villeneuve non si ferma più: Voglio adattare Messia, sogno una saga in 3 film

Dune 2 è ufficiale da qualche giorno dopo l'annuncio di Warner Bros. e Legendary Pictures, ma il regista canadese Denis Villeneuve non si accontenta: in una recente intervista concessa ad Entertainment Weekly, infatti, ha parlato di una trilogia composta anche da 'Dune Messiah'.

Frank Herbert ha scritto sei romanzi di Dune in totale: Dune, Dune Messiah, Children of Dune, God Emperor of Dune, Heretics of Dune e Chapterhouse: Dune. Suo figlio Brian Herbert, successivamente, ha collaborato con il co-sceneggiatore Kevin J. Anderson per una serie di romanzi fatta da prequel, sequel e spin-off, sempre ambientati nell'universo di Dune. Non tutto quel materiale evidentemente lo interessa, ma Villeneuve ha dichiarato che gli piacerebbe fare "almeno tre", dunque uno in più rispetto ai piani originali di Warner.

Come sappiamo il nuovo film di Dune uscito in questi giorni copre la prima metà del romanzo originale di Herbert, mentre Dune: Parte Due adatterà le pagine restanti. Ma Villeneuve crede che l'adattamento di Dune Messiah sia fondamentale per la 'saga di Paul Atreides', interpretato da Timothée Chalamet. "Ho sempre immaginato una storia in tre film, a dire il vero", ha detto il regista. "Non è che voglia dar vita ad un franchise, ma stiamo parlando di Dune e Dune è una storia enorme. Per renderle davvero onore sul grande schermo, penso servano almeno tre film. Sarebbe un sogno per me. In questo modo riusciremmo a seguire Paul Atreides lungo tutto il suo arco narrativo completo."

Il regista ha concluso: "Herbert ha scritto sei libri, e più ne scriveva, più diventava psichedelico", dice Villeneuve. "Quindi immagino che alcuni di loro non siano adatti al cinema, sarebbe forse impossibili adattarli. Ma se mai avrò la possibilità di fare Dune Messiah, mi considererei benedetto".

Nel frattempo, Warner ha svelato ufficialmente la data di uscita di Dune Parte Due.