Dune, Denis Villeneuve loda Christopher Nolan: 'Tenet è un capolavoro'

Il regista di Dune, Denis Villeneuve, ha elogiato il suo collega Christopher Nolan e il suo ultimo film Tenet, uscito l'anno scorso. Entrambi i cineasti sono stati nominati all'Oscar e si sono affermati come due dei migliori talenti visivi nel settore, raccontando storie epiche ed ambiziose.

Dune è uscito oggi in USA e su HBO Max ed il film con Timothée Chalamet è pronto per scalare la classifica del box office in attesa che un annuncio ufficiale confermi la realizzazione del secondo capitolo. Se non l'avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Dune.



In una nuova intervista con The Playlist, Villenueve ha difeso Nolan e Tenet, definendo il thriller d'azione un capolavoro moderno, ecco le sue parole:

“Sono rimasto sbalordito da Tenet, penso che sia un capolavoro. Penso che sia un film che è un incredibile risultato cinematografico. Penso che sia un film molto complesso, mi sono divertito tantissimo, l'ho visto diverse volte e ogni volta è stato un vero spasso e penso che il livello di maestria di Christopher Nolan non abbia eguali. È di gran lunga uno dei migliori registi che lavorano al mondo oggi perché la gente non si rende conto del livello della sua maestria cinematografica, è pazzesco. È pazzesco."



Villenueve ha continuato: "Ogni volta che Chris mette un film sullo schermo, devo vederlo sul grande schermo. Certo, ho visto Tenet nei cinema. Non puoi guardare un film di Nolan a casa, è come se non avesse assolutamente senso. Devi, in un primo momento, ricevere il pieno impatto di un film di Nolan in un cinema. È davvero affascinante vederlo evolversi da un film all'altro e spingersi sempre oltre, tecnicamente, narrativamente, e reinventarsi sempre. Per me è una profonda ispirazione vedere quel maestro all'opera".



Solo parole al miele da parte di Villenueve per il suo collega Nolan insomma, se non l'avete ancora fatto date un'occhiata alla nostra recensione di Tenet e fateci sapere che cosa ne pensate delle dichiarazioni del regista di Dune nei commenti!