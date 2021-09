Dune, Denis Villeneuve sui film della Marvel: 'Sono fatti tutti con lo stesso stampino'

Dune di Denis Villeneuve esce oggi in Italia e in altri paesi europei, e parlando con la rivista francese Premiere il regista canadese ha commentato la situazione dell'industria hollywoodiana, parlando nello specifico dei film Marvel Studios.

“Il problema oggi… beh, se stiamo parlando della Marvel, il fatto è che tutti questi film sono realizzati con lo stesso stampino" ha detto Denis Villeneuve, autore di Blade Runner 2049, Arrival e Sicario. "Alcuni registi possono aggiungere un po' di colore, ma alla fine vengono tutti dalla stessa fabbrica, diciamo. Ciò non toglie nulla al valore dei film, ma sono in un modo o nell'altro formattati".

Il regista ha ribadito la sua opinione anche il magazine spagnolo El Mundo, usando parole forse un po' più dure. "Credo ci siano troppi film Marvel che non sono altro che un copia e incolla di altri film Marvel", ha detto. Ma del resto si sta parlando di un progetto cinematografico senza eguali, composto da oltre venti film e in continua espansione: basta un nuovo trailer di un progetto ambientato nel Marvel Cinematic Universe per rendersi conto di aspetti visivi o dialoghi che segnalano l'appartenenza di quel prodotto allo stesso universo narrativo condiviso, dunque il ragionamento di Denis Villeneuve è allo stesso tempo incontrovertibile e banale. Ma voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Per altri approfondimenti, scoprite a quali condizioni la Warner Bros. darà il via libera a Dune Parte 2.