Dune, Denis Villeneuve sul film di David Lynch: 'Mi ha soddisfatto a metà'

Dopo aver pubblicato le nuove immagini ufficiali di Dune in attesa del primo trailer, Empire ha ora anticipato un estratto dell'intervista con Denis Villeneuve che sarà presente nel nuovo numero della rivista.

"Sono un grande fan di David Lynch, è un vero maestro", ha spiegato il regista prima di svelare cosa ne pensa dell'adattamento del 1984. "Quando ho visto la versione di Lynch ero molto eccitato, ma la sua versione aveva parti che amavo e altri elementi che mi piacevano meno. Perciò ricordo di essere rimasto soddisfatto a metà. È per questo che dicevo a me stesso: 'Da questo libro può essere tratto anche un film, solo con una diversa sensibilità."

In questi giorni, Lynch ha rilasciato un'intervista con Deadline dove ha affermato che la realizzazione del film lo ha "ucciso due volte": "Per quanto riguarda Dune, è andata male fin dall'inizio perché non ho avuto il final cut, e poi è stato un fallimento commerciale, perciò sono morto due volte con quel progetto."

Possiamo aspettarci nuove informazioni sulla pellicola già a partire da domani, con l'uscita dello speciale di Empire dedicato al film. Intanto, vi ricordiamo che il primo trailer di Dune (ora nelle sale con Tenet) arriverà in rete il prossimo 9 settembre.