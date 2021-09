Dune, Denis Villeneuve: 'C'è un elemento che non sono riuscito a inserire'

Con Dune Denis Villeneuve sembra intenzionato a mantenere il più alto livello di fedeltà possibile all'opera di Frank Herbert: le prime recensioni giunte da Venezia parlano di un obbiettivo quasi del tutto centrato, al netto di alcuni elementi rimasti fuori per questioni di minutaggio, con grande dolore del regista stesso.

A parlarne è stato proprio Villeneuve che, dopo aver rivelato le scene di Star Wars che hanno ispirato il suo Dune, ha fatto riferimento alla necessità di lasciar fuori da questa prima parte del film il baliset, il futuristico strumento musicale spesso imbracciato da Gurney Halleck durante il primo libro della celebre saga fantascientifica.

"Vi dirò una cosa, ragazzi... Una cosa che per me è davvero dolorosa. Il baliset di Gurney Halleck. È qualcosa che ho anche girato. Qualcosa che esiste. Josh [Brolin] è stato fantastico, ma per vari motivi non abbiamo potuto inserirlo nella Parte 1" sono state le parole di un Denis Villeneuve sinceramente dispiaciuto, da fan prima che da regista.

Non resta che sperare di poter ammirare lo strumento descritto da Herbert nel corso della Parte 2 del film. A tal proposito, sempre Villeneuve ha ribadito di volere che la seconda parte di Dune arrivi in sala il prima possibile.