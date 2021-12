Dune, Denis Villeneuve aveva disegnato uno storyboard del film da adolescente!

Nel corso di una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Denis Villeneuve ha raccontato di avere un legame profondo e duraturo con il romanzo di Frank Herbert, Dune. Villeneuve ha dichiarato di aver pensato da anni alla realizzazione di una trasposizione cinematografica dell'opera, sin dalla giovinezza.

Tant'è che durante il periodo dell'adolescenza, Villeneuve realizzò uno storyboard di Dune insieme ad un amico. Nonostante oggi diversi giovani utilizzino un semplice iPhone per realizzare anche dei film, all'epoca era difficile per il giovane Villeneuve cresciuto a Gentilly, villaggio rurale del Québec in Canada, mettere le mani anche su una semplice macchina fotografica.



Ecco perché si appassionò agli storyboard, un'abitudine che sarebbe rimasta con lui nel corso degli anni e avrebbe influenzato il suo approccio visivo anche dopo esser diventato un regista candidato all'Oscar.

In Dune, Villenuve ha lavorato con il direttore della fotografia Greig Fraser ma in passato ha collaborato con Roger Deakins, uno dei più grandi Dop della storia del cinema e assiduo collaboratore dei fratelli Coen, altri registi noti per il loro lavoro sugli storyboard. Nel frattempo negli USA Dune ha superato i 100 milioni d'incasso.



In alcuni casi ci sono professionisti che ritengono sia limitante per la creatività lavorare facendo riferimento ad inquadrature già stabilite dagli storyboard. Tuttavia, secondo Patrice Vermette, scenografo di Dune, Villeneuve adotta un approccio differente:"Denis ha diverse opzioni di storyboard per ogni scena e vive con quelle appese alla parete durante la pre-produzione sperimentando l'atmosfera, l'economia delle inquadrature e il tempo, finché sa di aver compreso bene".



Denis Villeneuve ha dichiarato di fare il regista grazie a Star Wars, ammettendo di esserne un grande fan.