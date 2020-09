Dune, Denis Villeneuve darà più spazio a Rebecca Ferguson: 'Non sarà una comparsa costosa'

Dopo aver interpretato Ilsa Faust nella saga di Mission: Impossible, per Rebecca Ferguson si aprono le porte di un nuovo franchise grazie a Dune di Denis Villenueve. L'attrice interpreta Lady Jessica, madre del protagonista Paul Atreides (Timothée Chalamet). Nel romanzo di Frank Herbert il suo è un ruolo marginale, ma non sarà così sullo schermo.

Lo ha anticipato lo stesso Denis Villeneuve, in una recente intervista con Empire. "Non volevo che Lady Jessica fosse solo una comparsa costosa" ha raccontato. "Una cosa che amo profondamente nel libro è che c'è un forte equilibrio tra il potere maschile e il potere femminile."

Con l'aiuto degli sceneggiatori di Dune Eric Roth e Jon Spaihts, quindi, Villenueve ha trasformato Jessica in una "sacerdotessa guerriera", che per Paul non è soltanto madre, ma anche difensore e allenatore. Così Lady Jessica, come del resto anche nel romanzo, fa parte di una setta femminile, Bene Gesserit, e possiede delle abilità sovrumane, come la lettura del pensiero.

La stessa Rebecca Ferguson, qualche mese fa, aveva raccontato il suo personaggio sottolineandone l'importanza. In molte scene di Dune la vedremo al fianco di Leto, suo concubino, interpretato da Oscar Isaac. Quest'ultimo ha rivelato a Empire di aver aderito con entusiasmo al progetto anche per i temi anticapitalisti e ambientalisti affrontati. "Si tratta del destino di un popolo e del modo in cui alcune culture hanno dominato altre. Come risponde un popolo quando è al punto di svolta, quando ne ha abbastanza, quando viene sfruttato? Sono tutte cose che stiamo vedendo nel mondo in questo momento."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alle nuove immagini ufficiali di Dune, che sarà al cinema dal prossimo 18 dicembre.