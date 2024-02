Dune, Denis Villeneuve conferma: 'Dune 3 sarà l'ultimo capitolo della mia saga'

Dopo il recente teaser di Dune 2 dedicato a Florence Pugh, interprete della principessa Irulan, torniamo a parlare della saga cinematografica di Denis Villeneuve tratta dall'omonimo romanzo di Frank Herbert in ottica futura.

Nel corso di una recente intervista promozionale con il Time, infatti, l'autore canadese ha chiarito che, nonostante la serie di Dune di Frank Herbert sia composta da numerosi libri, la saga cinematografica di Dune sarà una trilogia, con Denis Villeneuve che concluderà la storia iniziata in Dune del 2021 con il prossimo Dune: Messia, che sarà un adattamento dell'omonimo romanzo: "Dune Messia sarà l'ultimo film di Dune per me", ha chiarito il regista, perché dopo il seguito del primo libro, ha detto, gli altri romanzi della saga “diventano un po' troppo… esoterici” per essere trasformati in film.

Chiaramente, la conclusione della saga id Denis Villeneuve non impedirà alla Warner Bros di proseguire il franchise in qualche forma, affidando il progetto ad un altro regista: come saprete, oltre ai libri originali di Frank Herbert la saga di Dune è composta da altri quattordici tomi scritti dal figlio dell'autore, Brian, e da Kevin J. Anderson, che comprendono tre trilogie di prequel, un paio di romanzi pensati per concludere le trame lasciate aperte dai sei libri originali e una serie di romanzi interstiziali.

Dune: Parte 2 uscirà il 29 febbraio, Dune: Messia potrebbe arrivare nel 2027 secondo le prime indiscrezioni.