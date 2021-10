Dune, Denis Villeneuve: 'Ci sono tre scene che avrei voluto mostrare a Frank Herbert'

Mentre da Hollywood si parla di un annuncio imminente per Dune 2, nel corso di una recente intervista promozionale il regista Denis Villeneuve ha svelato tre scene che avrebbe voluto far vedere a Frank Herbert, autore del romanzo sci-fi che da cui il film Warner Bros. è tratto.

Parlando con CinemaBlend per il podcast ReelBlend, Villeneuve ha risposto alla domanda su quale scena del suo film avrebbe mostrato all'autore con più orgoglio, e l'ha ampliata elencando tre diverse sequenze. "Penso che mi piacerebbe mostrargli tre scene. Mi piacerebbe mostrargli l'arrivo della Reverenda Madre, seguito dal Gom Jabbar. Mi sarebbe piaciuto sapere che cosa avrebbe pensato al riguardo, perché ritengo che sia una scena molto fedele al libro, penso che sia la più fedele in assoluto. Inoltre, mi piacerebbe poter condividere con lui la mia interpretazione del primo viaggio di Paul nel deserto con il Duca e Gurney, quando vedono per la prima volta una mietitrice, e i primi passi di Paul nel deserto: questa scena nel film è leggermente diversa dal libro, ma piuttosto orgoglioso di come l'abbiamo portata sullo schermo, quindi mi sarebbe piaciuto scoprire cosa ne avrebbe pensato lui. E poi, penso che mi sarebbe piaciuto condividere con lui la sequenza finale del film, dove Paul incontra finalmente i Fremen. Perché questa scena è molto vicina a quella che avevo immaginato da bambino leggendo il libro. Ecco, mi sarebbe piaciuto parlargli di queste tre scene".

Al contrario, recentemente Denis Villeneuve ha dichiarato che a suo modo di vedere David Lynch non vorrebbe discutere di Dune: l'autore aveva realizzato un primo famoso adattamento del romanzo di Frank Herbert, divenuto però un grosso insuccesso commerciale.