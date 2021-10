Dune, Denis Villeneuve assicura: 'La Parte 2 sarà molto più cinematografica'

Nonostante il suo strepitoso successo, Dune è risultato indigesto ad alcuni spettatori a causa del suo ritmo rarefatto e di un quantitativo d'azione relativamente scarso: una scelta obbligata per Denis Villeneuve, che con questa Parte 1 ha dovuto presentare al pubblico un universo mastodontico e complesso come quello ideato da Frank Herbert.

Il regista che ha portato a casa con Dune il suo miglior incasso di sempre, però, è ben consapevole di poter cambiare musica quando si tratterà di lavorare sulla seconda parte dell'adattamento, che si preannuncia decisamente più movimentata di quella attualmente in sala.

"Ho messo le basi, ormai è fatta. Ora non devo più spiegare gran parte di questo mondo. Adesso posso divertirmi con il cinema. Se la Parte 2 si farà sarà una vera festa cinematografica. Voglio dire, forse non è il termine giusto. Mi scuso. Volevo dire che per me sarà un'esplosione di cinema. Penso di poter costruire qualcosa che sia basato più sull'azione cinematografica e meno sulle parole" ha spiegato il regista di Blade Runner 2049.

Cosa ne pensate? Fate anche voi parte degli spettatori che avrebbero voluto più azione in Dune o credete che Villeneuve abbia trovato il giusto equilibrio? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Kyle MacLachlan si è mostrato entusiasta del Dune di Villeneuve.