Dune, Denis Villeneuve ammette: 'Faccio il regista grazie a Star Wars'

Denis Villeneuve non ha mai nascosto il suo lato più nerd: il regista di Dune e Blade Runner 2049 ha dichiarato in ogni modo possibile ed immaginabile il suo amore per i capisaldi della fantascienza, a cominciare da quello Star Wars che, per ammissione di George Lucas, proprio dall'opera di Frank Herbert trasse enorme ispirazione.

Mentre Dune sfonda il muro dei 100 milioni al box-office casalingo, dunque, Villeneuve torna a parlare delle opere che hanno ispirato la sua carriera da regista, mettendo ovviamente al primo posto proprio l'epopea degli Skywalker partorita dalla mente di George Lucas.

"George Lucas non ha mai nascosto il fatto di aver preso un sacco da Dune, potete guardare a Star Wars come a un altro adattamento, se volete. Probabilmente faccio il regista grazie a Star Wars, uno dei miei film preferiti è proprio L'Impero Colpisce Ancora" sono state le parole con cui il regista di Arrival ha parlato ancora una volta della sua passione per una delle saghe sci-fi più amate della storia del cinema.

Quanto credete che debba il Dune di Villeneuve a Star Wars e quanto, invece, vedete dei romanzi di Frank Herbert nei film di George Lucas?