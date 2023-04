Dune, David Lynch sul remake di Denis Villeneuve: 'Non lo vedrò mai'

Secondo le ultime indiscrezioni Dune 2 di Denis Villeneuve non sarà a Venezia 2023, ma ovunque dovesse debuttare il prossimo film della saga Warner Bros Pictures da oggi sappiamo una cosa: David Lynch non sarà presente.

Nel corso di una nuova intervista con Cahiers du cinéma, storica rivista francese di critica cinematografica, il leggendario regista di Strade Perdute, Mulholland Drive e Twin Peaks ha dichiarato che non ha mai visto il remake di Dune con Timothée Chalamet e Zendaya, e che la sua intenzione è addirittura quella di non vederlo mai.

L'autore, che nel 1984 ha diretto il primo adattamento cinematografico per il grande schermo del romanzo di Frank Herbert, ha lasciato intendere che il fallimento di quell'opera - considerato da molti l'unico punto debole della sua filmografia - è ancora una sconfitta molto cocente per lui, al punto che l'intero argomento Dune è un vero e propio tabù: "Non guarderò mai il nuovo film, anzi non voglio nemmeno che tu me ne parli, mai e poi mai", ha detto Lynch con tono lapidario.

Il viaggio di Dune sul grande schermo è stato a dir poco complicato dopo la pubblicazione del romanzo nel 1965. Diversi registi iconici sono stati coinvolti nel progetto in momenti diversi nel corso di sedici anni, e in particolare è passata alla storia il Dune di Alejandro Jodorowsky, progetto abbandonato in corso d'opera le cui idee però avrebbero influenzato tutta la fantascienza degli anni '70, da Star Wars ad Alien. Nel 1981, il produttore Dino De Laurentiis ha assunto Lynch per dirigere Dune dopo aver apprezzato il suo precedente film The Elephant Man.

Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve, lo ricordiamo, è atteso in Italia per il 17 novembre 2023.