Dune, David Lynch parla del film di Denis Villeneuve: 'Ho zero interesse di vederlo'

Un nuovo adattamento di Dune di Frank Herbert sarà nei cinema a dicembre grazie al regista Denis Villeneuve, ma il suo collega David Lynch probabilmente non si fionderà in sala per vederlo il giorno dell'uscita.

Come noto, David Lynch ha diretto un primo adattamento del romanzo sci-fi nel 1984 ottenendone pochissime fortune, cosa che in una recente intervista lo ha portato a dichiarare di avere "zero interesse" per questa nuova interpretazione del materiale originale.

"Non ho alcun interesse per Dune", ha confermato Lynch a The Hollywood Reporter. "Perché è stato un dolore per me. È stato un fallimento e non ho avuto neanche la director's cut. Ho raccontato questa storia un miliardo di volte: quello che è uscito non è il film che volevo fare. Mi piacciono molto alcune parti - ma è stato un totale fallimento per me".

Quando gli è stato chiesto se sarebbe potenzialmente interessato alla visione di un altro regista che non fosse nello specifico Villeneuve, Lynch ha ribadito: "Ho detto che non ho alcun interesse".

Dune racconta la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e dotato nato con un grande destino che va oltre la sua comprensione che sarò costretto a viaggiare sul pianeta più pericoloso dell'universo per garantire il futuro della sua famiglia e dei sui cari. Man mano che le forze malefiche esplodono in conflitto per la fornitura esclusiva del pianeta della risorsa più preziosa esistente - una merce in grado di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - sopravviveranno solo quelli che possono vincere la loro paura.

Per altri approfondimenti guardate tutte le foto del nuovo Dune e uno scatto in anteprima con Zendaya.