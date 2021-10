Dune, Dave Bautista sul kolossal di Villeneuve: "Riflette la società odierna"

Oggi è finalmente arrivato il giorno dell'uscita nelle sale americane di Dune, l'adattamento cinematografico del romanzo di Frank Herbert diretto da Denis Villeneuve e nel corso di una recente videointervista Dave Bautista ha potuto riflettere su quanto sia la storia che il film riflettano la società odierna e la sete di potere degli uomini.

Interpellato dal giornalista di Collider su quanto sia la storia di Herbert sia il film di Villeneuve siano un modo per riflettere sulla società contemporanea, Bautista ha risposto: "Sì, credo sia così. Ci mostra anche quanto crudeli gli uomini possano diventare nella loro ricerca per il potere, nel nome dell'avidità, e ci sono assolutamente persone che si comportano in quel modo in tutto il mondo, ma credo ci si riferisce in maniera specifica agli Stati Uniti, potrei sbagliare; è solo diventato orribile quello che la gente farebbe o quello che dice per avere potere e mi fa sentire male e forse perché ultimamente sono stato molto attivo politicamente che mi sembra doveroso essere la voce della ragione perché penso ci sia tanta ingiustizia adesso nel nostro paese e nella nostra società. Ed è un dispiacere, è davvero dura per me".

Intanto, Denis Villeneuve ha spiegato perché non dirigerà mai una scena post-credit per uno dei suoi film e perché non è un fan della cosa: "Non mi piacciono le scene post-credit", ha dichiarato Villeneuve a NME in un'intervista. "C'è un'emozione finale molto specifica che stavo cercando con il fotogramma conclusivo [di Dune] e non voglio creare confusione. Quindi no, non uso scene post-credits. Non l'ho mai fatto e non lo farei mai".

Il regista ha anche chiarito che non esiste un Director's Cut, perché il Dune che possiamo vedere al cinema è già il suo montato finale. Adesso, per saperne di più sul sequel non ci resta che attendere. Inoltre, in sostanza Warner ha confermato l'arrivo di Dune Parte 2. In una precedente chiacchierata, Josh Brolin ha confrontato Dune con l'MCU.