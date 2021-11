Dune: i costumisti spiegano come è stata realizzata la Stillsuit in un video!

L'arrivo di Dune 2 è finalmente stato annunciato. I fan dei libri non aspettavano altro, incuriositi da come Villeneuve potrebbe proseguire, dato il promettente inizio. Il primo capitolo dell'epica saga ha infatti messo in luce le qualità del regista, in particolare a livello visivo. Ad aiutare sono stati anche il production design e i costumi.

Come sappiamo la storia è ambientata nel 10.191, e l'oggetto che tutti hanno trovato più interessante è la Stillsuit ad alta efficienza, che i personaggi umani indossano per sopravvivere all'aperto sul pianeta desertico di Arrakis. Recentemente i costumisti Jacqueline West e Bob Morgan hanno raccontato in un video come hanno affrontato la creazione di questa tuta e la sfida nel portare la visione di Herbert, che nel romanzo la descriveva come un "micro-sandwich".

Nel film abbiamo visto che la Stillsuit funge come sistema di filtraggio e riciclaggio dell'acqua. I movimenti del corpo le conferiscono il suo potere, e come dice Liet-Kynes nel film "La tuta non perderà più di un ditale d'acqua."

La sua creazione è dunque stata pensata in base a queste funzionalità, con tasche posizionate sulle braccia e sulle gambe per raccogliere l'acqua. West e Morgan nel video ci parlano del processo di progettazione e costruzione degli abiti, mostrandoci gli schizzi. Ogni vestito indossato è stato realizzato con oltre 100 modelli unici.

I costumisti ci guidano in tutte le fasi, spiegandoci che dopo che lo Stampaggio è stato completato, ogni abito ha richiesto circa due settimane per essere creato, accuratamente su misura per tutti.

Ovviamente abbiamo avuto anche un commento sui colori usati. Il grigio-marrone degli abiti e il sabbia dei foulard, ad esempio, erano ispirati alle rocce e al paesaggio del deserto giordano, dove è stato girato gran parte del film. Scoprite di più sulla creazione degli abiti guardando il video!

Intanto Villeneuve parla della possibilità di un terzo film di Dune.