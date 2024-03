Dune: cosa pensa Denis Villeneuve del film di David Lynch? Le sue parole

Cosa pensa Denis Villeneuve di Dune di David Lynch? Mentre Dune 2 è stato acclamato dalla critica come uno dei più grandi film di sempre, lo stesso purtroppo non si può dire del film originale degli anni '80, che fu un grosso flop di critica e di pubblico e che lo stesso Lynch ha rinnegato.

Ma la domanda che molti fan si fanno è, qual è il parere di Denis Villeneuve sul film originale di David Lynch? Ecco che cosa ha detto il regista canadese durante una recente intervista con NPR:

"Sono rimasto destabilizzato da alcune delle sue scelte. Quando vidi il film la prima volta, pensai che non fosse riuscito a catturare una parte dell'essenza specifica della cultura Fremen - ebbi la forte impressione che c’erano alcune cose molto importanti che mancavano. La cosa che mi attirò di Dune fin da ragazzo fu l'idea che un ragazzino possa trovare una casa in un'altra cultura e che si sentisse a suo agio in un paese straniero, mi commosse davvero tanto in quel momento della mia vita. Inoltre, ero innamorato della biologia quando ero uno studente e il modo in cui Frank Ebert usava l’ecologia per esprimersi mi catturò molto. Negli anni '80 ero molto emozionato quando venni a sapere che il libro sarebbe diventato un film, e ricordo di essere rimasto ipnotizzato e impressionato dal modo in cui David Lynch aveva adattato il materiale originale. Lynch ha un'identità molto forte come regista, ovviamente, e si fonde con - diciamo è un'interpretazione molto particolare del libro. Ma sono state fatte alcune scelte parecchio lontane dalla mia sensibilità. Ricordo che mentre guardavo il film pensavo tra me e me: 'Un giorno, qualcun altro farà un nuovo film in futuro'. Perché mi resi conto che non aveva catturato parte dell’essenza del libro, c’erano alcune cose che mancavano. Del resto questa è la natura dell'adattamento, no? Però già allora sapevo che qualcun altro avrebbe fatto un altro Dune."

